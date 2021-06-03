Ракета-носитель, которая разрабатывается «Роскосмосом» для полетов на Луну, вполне может стать многоразовой. Такой вывод сделали эксперты агентства «РИА Новости», которые проанализировали информацию о государственных закупках корпорации.

Так, сверхтяжелую ракету планируется снабдить ступенями, которые после запуска будут возвращаться на Землю и использоваться повторно.

Согласно материалам госзакупок, ракета космического комплекса будет работать на метане и кислороде. Падающие в ходе запуска ступени предполагается сохранять и оставлять для повторного использования.

Речь идет о сверхтяжелой ракете «Енисей», которая обойдется бюджету в 1,7 триллиона рублей. Большая часть этих денег (900 миллиардов) направлена на изготовление лунного модуля, а также дополнительного оборудования к нему.