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Ракета-носитель, которая разрабатывается «Роскосмосом» для полетов на Луну, вполне может стать многоразовой. Такой вывод сделали эксперты агентства «РИА Новости», которые проанализировали информацию о государственных закупках корпорации.

Так, сверхтяжелую ракету планируется снабдить ступенями, которые после запуска будут возвращаться на Землю и использоваться повторно.

Согласно материалам госзакупок, ракета космического комплекса будет работать на метане и кислороде. Падающие в ходе запуска ступени предполагается сохранять и оставлять для повторного использования.

Речь идет о сверхтяжелой ракете «Енисей», которая обойдется бюджету в 1,7 триллиона рублей. Большая часть этих денег (900 миллиардов) направлена на изготовление лунного модуля, а также дополнительного оборудования к нему.

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  • Анна
  • 01.06.2021
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