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Команда антропологов из Чехии провела масштабную генетическую и палеопатологическую работу для реконструкции облика двух женщин, которые жили в период бронзового века.

Черепа и кости древних людей были найдены в кремневой шахте, находящейся в Крумловском лесу и использовавшейся еще в эпоху среднего палеолита. Они принадлежат женщинам среднего возраста, которые в высоту достигали 145 и 150 сантиметров. После проведения радиоуглеродного анализа специалисты выяснили, что они жили 6,2 тысячи лет назад.

Затем эксперты тщательно проанализировали все останки этих женщин, оценив некоторые элементы их внешности и физического состояния. У старшей были обнаружены деформированные позвонки и гипоплазия. Младшая имела схожие нарушения, но в меньшей степени. При этом обе хорошо питались и не страдали от нехватки витаминов.

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  • Анна
  • 21.06.2021
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