Космическая радиация в настоящий момент остается главной проблемой, не дающей организовать путешествие человека на Марс. Но российские и американские ученые напряженно работают над решением этой проблемы.

Так, в настоящий момент они обсуждают возможность удаления селезенки у космонавтов, которые отправятся в дальний космический полет. Это, по словам директора Института медико-биологических проблем Олега Орлова, должно снизить риски поражения организма радиацией.

Кроме того, ученые раздумывают и над другими «модификациями» организма космонавтов. К примеру, предлагается предварительно проводить лечение части мозга, которая из-за воздействия космической радиации способна спровоцировать быстрое развитие болезни Альцгеймера. Также обсуждается вариант с установкой искусственных хрусталиков органов зрения вместо настоящих.

Напомним, что селезенка играет важную роль в процессе кроветворения и кровоснабжения, а также отвечает за работу иммунной системы. Ее удаление должно снизить негативное воздействие космической радиации на организм.