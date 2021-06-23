В своем приветственном слове к участникам IX Московской конференции по международной безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва продолжит активное участие в процессе урегулирования региональных противостояний. По его словам, Россия намерена и дальше осуществлять действия, направленные на обеспечение стабильности и укрепление мира на континенте.

Глава государства отметил, что региональные конфликты негативно влияют на глобальную безопасность. Поэтому их своевременное урегулирование – это важная задача, решение которой нужно искать всем международным сообществом. Путин также заявил, что Россия намерена принимать непосредственное участие в этом процессе.

Московская конференция по международной безопасности организована главным военным ведомством России. Она проходит в столице РФ с 22 по 24 июня. На мероприятии будут подниматься наиболее важные и актуальные вопросы из области глобальной военной политики.