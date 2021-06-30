Президент РФ Владимир Путин рассказал, что рос в обычной советской семье. И в обязательном порядке делал прививки от всех заболеваний. Никакой возможности отказаться от них тогда просто не существовало.

По словам главы государства, обязательная вакцинация приносила свои плоды – эпидемиологическая ситуация в Советском Союзе всегда оставалась на минимальном уровне за чрезвычайно редкими исключениями.

В ходе прямой линии российский лидер также заметил, что он не выступает за обязательную вакцинацию. При этом он призвал граждан РФ делать прививки, так как это единственный способ победить пандемию.

Напомним, что в России распространяется индийский вариант коронавируса «Дельта», который более агрессивен и заразен, чем все его предшественники. Главным отличием данного штамма является увеличение количества заражений среди молодежи.