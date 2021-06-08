В издании «Российская газета» предположили, что Николя Мор, новый руководитель АвтоВАЗа, решил лично проконтролировать создание следующей версии Lada Vesta.

К данному выводу журналисты пришли после появления сообщений о том, что в ижевском производственном центре, где создаются машины линейки «Веста», недавно побывал Мор. Он изучил, как производится сварка кузовных элементов, их окраска и сборка, а также проверил изготовление изделий из пластмассы.

Указывается, что глава автозавода поучаствовал в ряде совещаний, которые были посвящены перспективным проектам. Вероятнее всего, речь идет о новой Vesta, выход которой должен состояться в следующем году. Мор мог посетить площадку, чтобы удостовериться в подготовке к производству новинки.