На портале Reddit были размещены первые скриншоты из альфа-версии следующей части серии командных шутеров Battlefield.

Скорее всего, некоторым блогерам и изданиям открыли ранний доступ к многопользовательскому режиму игры, чтобы они потом смогли рассказать о своих впечатлениях об игре после ее официального анонса, который намечен на 9 июня. Утекшие кадры также подтверждают информацию, что действия проекта происходят в недалеком будущем после глобального катаклизма.

Друг с другом будут сражаться так называемые «падшие нации», используя новейшее вооружение. Согласно слухам, первый геймплей будет показан в начале июля. Затем Electronic Arts может провести открытое бета-тестирование игры. Ее выход намечен на конец нынешнего года.