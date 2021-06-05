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На портале Reddit были размещены первые скриншоты из альфа-версии следующей части серии командных шутеров Battlefield.

Скорее всего, некоторым блогерам и изданиям открыли ранний доступ к многопользовательскому режиму игры, чтобы они потом смогли рассказать о своих впечатлениях об игре после ее официального анонса, который намечен на 9 июня. Утекшие кадры также подтверждают информацию, что действия проекта происходят в недалеком будущем после глобального катаклизма.

Друг с другом будут сражаться так называемые «падшие нации», используя новейшее вооружение. Согласно слухам, первый геймплей будет показан в начале июля. Затем Electronic Arts может провести открытое бета-тестирование игры. Ее выход намечен на конец нынешнего года.

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  • Анна
  • 04.06.2021
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