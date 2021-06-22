В Сети появились первые фотоснимки болида Формулы-1, разработанного для Liberty Media по правилам, которые должны вступить в силу в следующем году.

Гоночное авто спроектировано инженерами организации The Memento Group. Данная спортивная машина окажется примером для других команд специалистов при создании болидов по новым техническим нормативам. Планируется, что первый показ новинка будет осуществлен в рамках Гран-при, который пройдет в Британии.

На размещенных фотоснимках можно увидеть, что передняя часть автомобиля опущена еще ниже. Улучшенные аэродинамические свойства должны повысить устойчивость болида при «грязном» воздухе, что упростит гонщикам обгон. Кроме того, дизайн машины стал более футуристическим. К сожалению, технические характеристики авто опубликованы не были.