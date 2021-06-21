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Британские специалисты в области медицины заявили, что нарушения в функционировании обоняния у зараженных коронавирусом могут быть связаны с повреждением головного мозга.

Согласно их словам, многие пациенты с COVID-19 страдают от симптомов неврологического типа, к которым можно отнести невозможность ощущать запахи и вкус. Причиной этому, скорее всего, являются нарушения, происходящие в мозге. Чтобы убедиться в этом, исследователи проверили данные почти 400 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

Эти пациенты до и после инфицирования сделали магнитно-резонансную томографию мозга. В результате эксперты заметили, что после заражения у некоторых из них уменьшился объем и плотность серого вещества в ряде участках мозга. Теперь им предстоит узнать, почему именно это произошло.

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