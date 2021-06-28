Почти полтысячи пользователей популярного форума Reddit заявили, что основным мотивом троллинга в Интернете является злорадство.

Многие хотя бы раз сталкивались с «токсичными» пользователями в Сети, поэтому американские специалисты решили узнать, что именно движет «троллями». Для этого они провели опрос на крупном западном интернет-ресурсе, в котором спросили у людей, почему они любят дразнить и издеваться над другими пользователями.

Оказалось, что «троллям» доставляет радость и удовольствие причинение страданий другим людям. Тем самым они пытаются отвлечься от собственных ошибок и неудач, допущенных в жизни. Оскорбления посторонних для них является своеобразным глотком свежего воздуха. Поэтому лучшим оружием против троллинга считается безразличие. В этом случае «тролли» тут же теряют интерес к «жертве».