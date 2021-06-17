Выставка Arms and Security 2021, которая в настоящий момент проходит в Киеве, привлекла внимание многих зарубежных СМИ. На ней представлено вооружение сразу нескольких стран, но больше всего интересных образцов продемонстрировала Украина.

Польское издание Defence 24 заинтересовалось самоходным противотанковым комплексом «Штурм-С». Украинские конструкторы модернизировали его таким образом, чтобы заменить российские ракеты 9К114 на собственные «Барьер-W», изготавливаемые в Луцке.

Польские эксперты заявляют, что украинским специалистам удалось одновременно повысить эффективность использования устаревшего советского ПТРК и сохранить главные его достоинства. К ним относятся качественное шасси МТ-ЛБ, позволяющее перемещаться как по шоссе, так и по бездорожью, защищенный от помех канал наведения, а также защита от поражения пусковой установки, которая после выстрела автоматически скрывается под броню.

Новые ракеты «Барьер», изготовленные на Украине, демонстрируют улучшенные бронебойные характеристики, а также обеспечивают дальность поражения до 7 километров. В то время как их предшественницы 9М114 «Кокон» могли атаковать цели на расстоянии не больше 5 км.

Украинские «Барьеры», как и российские «Коконы», могут оснащаться тепловизионной, оптоэлектронной или лазерной головкой самонаведения. Это дает возможность наносить точные удары по бронетехнике потенциального противника в любое время суток и в разных погодных условиях.

По мнению польских экспертов, «Штурм-С», прошедший глубокую модернизацию на Украине, является “достойным ответом российским аналогам”. Однако стоит отметить, что ВС РФ получают вместо устаревших «Штурмов» новые самоходные ПТРК «Атака» со значительно улучшенными характеристиками.

Кроме того, польские журналисты пророчат украинскому комплексу большое будущее на международном рынке.