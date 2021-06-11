Учебный центр НАТО в Очакове, что в Николаевской области, станет одной из приоритетных целей стратегических войск России в случае конфликта с Североатлантическим альянсом, заявил политический эксперт Алексей Мартынов. Он также отметил, что Киев сделал большую ошибку, допустив на свою территорию военный контингент других государств.

По словам политолога, Украина рассчитывает, что наличие американских баз на ее территории обеспечит защиту от «российской агрессии». На самом деле все в точности до наоборот. По той простой причине, что в случае войны между РФ и НАТО, именно по военным базам будут наноситься первые ядерные удары.

Не осознавая этого, Киев размещает иностранные войска в городах, в условиях плотной застройки. К примеру, тот же учебный центр в Очакове, который постепенно превращается в полноценную базу Североатлантического альянса, расположен в непосредственной близости от усадьбы бывшего заместителя мэра города Гордея Белова.