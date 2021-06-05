Российским исполнителям Niletto и Клаве Коке удалось занять первые места в премии «Муз-ТВ 2021» в номинации «Лучшая коллаборация».

Они заняли первое место благодаря композиции «Краш», ставшей невероятно популярной в сети Интернет – ее просмотрели практически двести миллионов раз на «Ютубе». При этом Niletto пытался победить в четырех номинациях, включая «лучшую песню» и «лучшего певца». Кока же была номинирована трижды, но проиграла как «лучшая исполнительница» и автор «лучшего женского видео».

При получении награды исполнительница выразила слова благодарности лейблу Black Star и Данилу Прыткову. Niletto в свою очередь поблагодарил поклонников за поддержку, отметив, что ему очень радостно осознавать, что есть люди, которые болеют за них.