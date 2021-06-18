Американский писатель Джордж Мартин, автор «Песни льда и пламени», в интервью WTTW News Chicago рассказал о своей работе над игрой Elden Ring.

Над проектом работает команда From Software. Согласно словам писателя, его попросили разработать мир и мифологию для игры. Для игр жанра фэнтези детальная проработка этого весьма важна.

Как рассказал писатель, он работал над персонажами игры и проработкой окружающего мира. Разработчики показывали ему, как будут выглядеть различные чудовища, а также визуальные эффекты, и многое другое. Мартин указал, что подобные игры похожи на фильмы, и на их создание тратится много времени. Тем не менее, свою часть работы он закончил ещё несколько лет назад.

Кроме того, писатель заявил, что Elden Ring является продолжением Dark Souls, и её релиз ожидается в январе 2022 года.

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