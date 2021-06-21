Международная группа учёных перевела систему резонаторов гравитационно-волновой обсерватории LIGO почти в чистое квантовое состояние.

Как сообщается, квантовая система достигает основного состояния, когда во время охлаждения практически до абсолютного нуля исчезают фотоны атомов. В ранних экспериментах были задействованы крохотные объекты, так как проведение подобных исследований над более крупными объектами весьма затруднительно с технической точки зрения.

Во время очередного эксперимента были задействованы подвесные зеркала обсерватории LIGO. Основной задачей обсерватории является обнаружение гравитационных волн.

Данная обсерватория имеет пару интерферометров Майкельсона, представляющих собой канал с длиной в четыре километра и вакуумом. Зеркала образуют оптические резонаторы Фабри-Перо. Расстояние между ними изменяется, когда через LIGO проходит гравитационная волна. Также может возникнуть квантовое обратное действие измерения в ситуации, когда во время процесса измерения зеркало приходит в движение.

В ходе проведения эксперимента учёные сумели увеличить массу объекта, чьё состояние было приведено практически к чистому квантовому. Отмечается, что благодаря переводу LIGO в квантовую систему появятся новые возможности для измерения эффектов гравитации.

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