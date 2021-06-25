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Группе петербургских специалистов удалось разработать уникальный антимикробный материал с использованием отходов, возникающих при производстве и обработке шелка.

Отмечается, что эти отходы невозможно утилизировать для превращения во вторсырье, поэтому они просто выбрасываются. Однако российские исследователи нашли им интересное применение. Вначале они провели их обработку с помощью специального химического состава, создав из них особый холст. Потом они пропитали его соляным раствором, что привело к возникновению на его поверхности частиц меди и серебра.

В итоге эксперты смогли создать прочный материал, который хорошо пропускает воздух и при этом имеет отличные фунгицидные и бактерицидные качества. Большинство бактерий и грибков, попадая на эту ткань, погибают в течение суток. Его можно будет использовать для изготовления спортивных вещей и обуви, а также в медицинской сфере.

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