Советские подводные лодки проекта 627 «Кит» (по натовской классификации – «Ноябрь») были созданы в ответ на американскую USS Nautilus, поступившую на вооружение в 1954 году. Разработка конструкторов СССР превосходила субмарину ВМС США по большинству параметров, однако были у нее и серьезные минусы. И главный из них – «склонность к катастрофам», о которой рассказывает издание The National Interest в эксклюзивном переводе портала Discover 24.

Эпоха катастроф началась для подводных лодок класса ноябрь в 1968 году. Тогда пострадала субмарина К-8, на которой взорвалась паровая турбина. Из-за аварии чуть было не расплавился атомный реактор, но советские моряки спасли подлодку, собрав собственными силами систему охлаждения. Несмотря на это, несколько военнослужащих все же успели получить серьезные дозы радиации.

Проблемы с реактором возникали также в 1961 и 1965 годах, когда аварии возникли на субмаринах К-14 и К-11. Для охлаждения реактора на последней морякам даже пришлось затопить подлодку 250 тоннами воды. Тогда тоже пострадало несколько военнослужащих из-за радиоактивного воздействия.

В сентябре 1967 года матросу подлодки К-3 вздумалось перекурить в торпедном отсеке. Это спровоцировало возгорание и в результате гидравлического пожара 39 человек погибли. Спасся лишь старшина, который чудом вырвался из атомохода и ухитрился подняться на поверхность.

В мае 1968 года на подлодке К-27, относящейся уже к проекту 645, отказал один из атомных реакторов. Капитан судна не стал сразу предпринимать экстренные меры для его спасения, что привело к облучению всех членов команды. 5 человек погибли буквально за месяц после аварии, а на протяжении нескольких последующих лет умерло еще 25 моряков.

На военных маневрах «Океан – 1970» в Бискайском заливе катастрофа снова произошла с подлодкой К-8. Из-за короткого замыкания на субмарине вспыхнул пожар, причем пламя разнесло по всему кораблю по вентиляционной системе. Несколько человек погибло, но капитану все же удалось локализовать огонь и поднять атомоход на поверхность. Однако радость команды была преждевременной. Лодка не справилась с сильным ураганом и ушла на дно, унеся с собой жизни 58 человек.

Катастрофы преследовали подводные лодки класса «Ноябрь» даже тогда, когда они не выходили в море. Так, в 1985 году К-42 находилась на причале вместе с субмариной «Эхо К-433». Во время дозаправки последней произошла авария, приведшая к гибели 10 членов экипажа К-42 и облучению 239 человек.

Последняя авария произошла с подлодкой К-159, которую в 2003 году намеревались посредством понтонов отправить на место утилизации. Мощный ураган сорвал один из понтонов и субмарина ушла на дно. Вместе с 10 моряками, а также 800 килограммами ядерного топлива.

Эксперт Себастьен Роблин поясняет, что причиной всех катастроф была попытка сделать мощные подводные лодки, обойти Соединенные Штаты по техническим характеристикам атомоходов. При этом мало кто задумывался о безопасности. Поэтому даже незначительные аварии из-за неправильной эксплуатации ядерного топлива приводили к непоправимым трагедиям.