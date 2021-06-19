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В Норвегии выразили беспокойство из-за нереста рыбы-горбуши в норвежских территориальных водах. Об этом сообщает портал NRK.

Как сообщается, нерест горбуши может привести к уничтожению популяции лосося. В статье приводятся слова рыбака Александра Андре Йенссена, который захотел отправиться на рыбалку и выловить лосося. Однако вместо этой рыбы он наловил горбуши.

По словам рыбака, горбуша является вкусной рыбой, но и в какой-то степени опасной. Так, он объяснил, что после нереста горбуша отправится в реки, но, так как живёт она недолго, она погибнет. Трупы рыбы приведут к сильному загрязнению.

Согласно заявлению ихтиолога Хенрика Бернтсена, горбуша является тихоокеанским лососем, которого выращивали в 1950 годах в водах Северного Ледовитого океана. Поначалу рыба практически не размножалась, но в какой-то момент размножение пошло огромными темпами. В итоге горбуше приходится бороться за пищу и пространство с другими рыбами.

Ранее мы сообщали, что из-за слизи, которая покрыла Мраморное море, могут погибнуть его обитатели. Слизь мешает кислороду поступать в воду, из-за чего рыбы умирают.

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