Представители НИТУ «МИСиС» заявили, что в Свято-Троицком Даниловом монастыре, расположенном в Переславле-Залесском, удалось найти неисследованные подземные ходы, созданные несколько столетий назад.

Это удивительное открытие сделали физики, воспользовавшиеся детекторами космических лучей. Данная технология может лечь в основу новейших трехмерных сканеров. С помощью нее можно также обнаруживать пустоты в земле. Эксперты отмечают, что на обнаружение новых подвальных помещений в древнем храме у них ушло свыше 6 месяцев.

В результате им удалось найти несколько комнат под землей. Вероятно, речь идет о тайных ходах, засыпанных в прошлом. Согласно предварительному анализу, они были созданы в 16 веке. В настоящее время ученые планируют снова просканировать весь монастырь для точного определения назначения этих помещений.