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Неподалеку от сирийского населенного пункта Дерик всего четыре российских БТР под прикрытием двух ударных вертолетов развернули американскую колонну, сообщает издание Avia.Pro. Авторы отмечают, что ВС США практически сразу сменили курс и уехал в другом направлении.

Американцы проявляют повышенную активность на северо-востоке Сирии. Вот и в этот раз они собрались провести патрулирование у городка Дерик, однако появление российских военнослужащих спутало им все карты.

Информационное агентство «North Press Agency» сообщило, что колонна техники ВС США не стала связываться с российскими военными. Она резко повернула в другую сторону и быстро исчезла с горизонта.

Это уже не первый случай, когда американские военные внезапно оказываются именно в тех районах Сирии, где Россия осуществляет патрулирование. Является ли это случайностью, пока неизвестно.

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