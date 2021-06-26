На дне Чудского озера водолазы нашли возвышенность, внешне напоминающую Вороний камень, о котором рассказывалось в летописях. Об этом сообщают специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества.

Как сообщается, здесь могло проходить Ледовое побоище. В 60-х годах здесь уже проводилась экспедиция, которую возглавил историк Георгий Караев. Он нашёл примерное место Вороньего камня. С помощью современных технических средств, озеро удалось исследовать и подтвердить, что на дне имеется возвышенность, найденная экспедицией Караева.

Согласно имеющейся информации, в Средние века уровень Чудского озера был ниже на три метра и во время половодья эта возвышенность находилась над водой. Это удалось подтвердить благодаря изучению фрагментов корневищ сосен, поднятых со дна. Возвышенность имеет форму, напоминающую птицу с распростёртыми крыльями и в некоторых местах она возвышается над дном примерно на два метра.

В дальнейшем планируется организовать поиск металлических предметов, которые должны были остаться после битвы.

Ранее мы сообщали, что рядом с нацистским концентрационным лагерем Освенцим нашли братскую могилу. В настоящее время устанавливается, кому принадлежат останки.