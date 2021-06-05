Лондонским исследователям с помощью новой компьютерной модели удалось определить скорость таяния льда в Арктических морях. Оказалось, что он истончается в 2 раза быстрее, чем предполагалось.

Ранее для определения толщины ледового покрова специалисты пользовались картой заснеженности этого северного региона. В ней учитывалось давление снега на лед, опускавший его вниз. Но в результате глобального потепления данная карта значительно устарела. Поэтому эксперты начали применять для расчетов данные о погружении ледников в воду.

В итоге ученые обнаружили, что в прибрежных районах лед тает почти на 100 процентов быстрее, чем ранее считалось в научном сообществе. Оказалось, что в летний период времени в Арктике может запросто исчезнуть весь тонкий лед. В итоге северные моря начнут нагреваться даже в зимние месяцы, что еще сильнее ускорит рост средней температуры Земли.