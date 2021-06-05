читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лондонским исследователям с помощью новой компьютерной модели удалось определить скорость таяния льда в Арктических морях. Оказалось, что он истончается в 2 раза быстрее, чем предполагалось.

Ранее для определения толщины ледового покрова специалисты пользовались картой заснеженности этого северного региона. В ней учитывалось давление снега на лед, опускавший его вниз. Но в результате глобального потепления данная карта значительно устарела. Поэтому эксперты начали применять для расчетов данные о погружении ледников в воду.

В итоге ученые обнаружили, что в прибрежных районах лед тает почти на 100 процентов быстрее, чем ранее считалось в научном сообществе. Оказалось, что в летний период времени в Арктике может запросто исчезнуть весь тонкий лед. В итоге северные моря начнут нагреваться даже в зимние месяцы, что еще сильнее ускорит рост средней температуры Земли.

Вам может понравиться

Учёные создали первое вещество, которое появилось после Большого взрыва

Специалисты сумели создать материю, которая аналогична той, что была после Большого взрыва. Как заявили учёные, в первые мгновения существования Вселенной энергия была представлена в виде плазмы, которая затем расширилась и
  • Анна
  • 03.06.2021
  • читать 1 минуту

Учёные обнаружили мутацию, благодаря которой коронавирус получил способность заражать людей

Учёные из Германии в ходе нового исследования сумели обнаружить мутацию коронавируса, из-за которой началось заражение людей. Как указывается, коронавирус нового типа весьма похож на вирус, которым заражаются летучие мыши. Однако
  • Анна
  • 03.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |