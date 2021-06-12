Британские исследователи выяснили, что из-за моды на острые туфли в эпоху Средневековья у многих их носителей развивались болезни ног.

Археологи изучили останки людей, которые жили в Британии в период с 11 по 15 века, и обнаружили у некоторых из них вальгусную деформацию большого пальца. Причиной этого специалисты считают остроконечные туфли, которые назывались пуленами и были широко распространены в 14 веке.

Найденная в Оксфорде и Лондоне средневековая обувь показала, что почти все виды ботинок в отмеченный период времени, были слегка вытянуты. Подобный стиль использовался при изготовлении как взрослой, так и детской обуви. Увеличение количества заболеваний ног при этом приходится именно на период наибольшей популярности данных туфель.