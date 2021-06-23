Виктор Хренин, глава белорусского оборонного ведомства, сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции помогает в создании мирового хаоса, приведшего к серьезному удару по экономикам многих стран.

Согласно его словам, многие государства ввели жесткие карантинные меры, которые сильно ударили по экономическому сектору. Он добавил, что немалое количество людей больше не доверяют действиям властей. Они беспокоятся за свое будущее и выходят на улицы, проводя митинги против правительств своих стран.

Подобные протестные акции, по словам министра обороны Белоруссии, проходят по всем континентам. Он отметил, что в постсоветском пространстве при этом началась волна цветных революций. Хренин сделал подобное заявление в рамках Московской конференции по международной безопасности.