Размещение тяжелых истребителей МиГ-31К на российской авиабазе Хмеймим в Сирии служит не только ответом на развертыванием совместной британской и американской авианосной ударной группы в Восточном Средиземноморье, но и призвано ознакомить сирийцев с управлением современными боевыми самолетами, которые в конечном итоге могут быть выбраны ВВС Сирии для замены стареющих МиГ-25. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch. Представляем перевод данной статьи.

После расширения взлетно-посадочных полос в 2020 году ВВС России разместили тяжелые боевые самолеты МиГ-31К (Foxhound) на авиабазе Хмеймим в Сирии, своем самом активном военном объекте за пределами бывшего СССР. Это следует за первым в истории развертыванием сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М на этом же объекте в мае, причем более длинные взлетно-посадочные полосы являются ключом к размещению таких самолетов.

Российские государственные СМИ назвали МиГ-31К перехватчиками и показали кадры, на которых они летят без штатного вооружения гиперзвуковыми баллистическими ракетами Х-47М2, что указывает на то, что они могут использовать ракеты класса «воздух-воздух», а также ракеты большой дальности Р-37. Варианты перехватчиков МиГ-31, МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ считаются наиболее способными самолетами страны с точки зрения возможностей совершения атак воздушных целей, развернутых на уровне эскадрильи.

Ранее сообщалось, что Сирия проявляла интерес к приобретению этих самолетов, которые ценятся за их непревзойденную скорость и дальность поражения, а также за очень высокую степень ситуационной осведомленности, обеспечиваемую их радарами «Заслон-М».

МиГ-31К поступил на вооружение с 2018 года и наряду с Ту-22М является одним из двух самолетов в ВВС России, способных нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2. У этой модели ракеты нет конкурентов за пределами России, она отличается очень высокой точностью, скоростью 10 Маха и дальностью полета 2000 км. Ракеты ценятся за возможность поражать как военные корабли, так и наземные цели, а также за возможность нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Их скорость в сочетании с высокой маневренностью делает их практически недоступными для перехвата.

Авиабаза Хмеймим была создана в августе 2015 года, незадолго до российского военного вмешательства в Сирию, и первоначально на ней были развернуты самолеты, необходимые для поддержки сирийских контрповстанческих действий, такие как штурмовики Су-25 и ударные истребители Су-24. С ноября 2015 года они были усилены истребителями завоевания превосходства в воздухе, такими как Су-27СМ3, а затем Су-35.

Совсем недавно, когда уже окончательно решился исход сирийской войны, Россия развернула системы вооружений большей дальности, которые дают ей возможность наносить удары по целям по всей Европе с более уязвимого южного фланга НАТО. Высокая выносливость и очень большая дальность поражения Ту-22М и МиГ-31 – двух самых тяжелых боевых самолетов, когда-либо использовавшихся в Хемеймиме, – делают их идеальными для таких миссий.

Размещение МиГ-31К следует за развертыванием совместной британской и американской авианосной ударной группы в Восточном Средиземноморье недалеко от побережья Сирии и происходит на фоне всплеска напряженности между Москвой и Лондоном. В официальном заявлении говорилось, что «Фоксхаунды» «приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства региона», что указывает на их роль не только в нанесении ударов с воздуха по наземным целям.

Развертывание МиГ-31К может служить и дополнительным целям: в частности, ознакомлению персонала авиабазы с боевыми самолетами этого типа, чтобы подготовить возможность приема и обслуживания большего количества «Фоксхаундов», а в долгосрочной перспективе – потенциально также ознакомить сирийцев с управлением современными боевыми самолетами, которые в конечном итоге могут быть выбраны для замены стареющих МиГ-25 (Foxbat – «Летучая лисица»), составляющих в настоящее время элиту ВВС Сирии.