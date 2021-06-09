Специалисты Microsoft выпустили обновление для старых операционных систем корпорации: Windows 8.1 и Windows 7. Его получили пользователи, участвующие в программе длительного техобслуживания.

Патч для Windows 8.1 повышает стабильность ОС и обновляет систему безопасности. Для последней можно скачать отдельный пакет, используя каталог обновлений. Были также внесены различные изменения в подсистемы, касающиеся облачной инфраструктуры, распределения файлов, аутентификации и других элементов.

Аналогичное обновление было выпущено для Windows 7. При этом отмечается, что программисты наконец-то исправили баги в протоколе SMB, которые иногда приводили к сбоям в работе ОС. Компания уже принялась за распространение новых патчей для указанных операционных систем. В скором времени их можно будет свободно загрузить.