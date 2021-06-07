Семейство Lada Niva, которое включает в себя модели Legend и Travel, заняло первую строчку по числу реализованных машин в сегменте внедорожников и кроссоверов на территории РФ.

Отмечается, что в мае обе модели продались тиражом в 6169 штук – это почти в 2,2 раза больше, чем за аналогичный отрезок времени предыдущего года. На второй строчке оказался южнокорейский кроссовер Hyundai Creta, который нашел 5717 новых владельцев (рост продаж составил 76 процентов).

Третье место досталось французской модели Renault Duster, продажи которой составили 3784 единиц, что в 2,6 раза выше, чем год назад. Подобный рост аналитики связывают со снятием многих ограничений, ранее введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.