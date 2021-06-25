В Сети раньше времени были раскрыты технические характеристики и модификации обновленной версии модели Kia Sportage. Инсайдеры получили эти сведения в рамках закрытого показа авто.

Отмечается, что новинка получит 180-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра. Ее также будут оснащать гибридной силовой установкой, общая мощность которой составит примерно 230 «лошадок». Она базируется на атмосферном моторе объемом 2,5 литра. В салоне можно будет увидеть огромный 12,3-дюймовый сенсорный экран.

Компания также планирует выпустить специальную комплектацию кроссовера под названием X-Line с верхними рейлингами, большими бамперами, боковыми накладками и расширителями для колесных арок. Данная модификация предназначена для поклонников езды по бездорожью. К сожалению, стоимость авто названа не была.