читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети раньше времени были раскрыты технические характеристики и модификации обновленной версии модели Kia Sportage. Инсайдеры получили эти сведения в рамках закрытого показа авто.

Отмечается, что новинка получит 180-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра. Ее также будут оснащать гибридной силовой установкой, общая мощность которой составит примерно 230 «лошадок». Она базируется на атмосферном моторе объемом 2,5 литра. В салоне можно будет увидеть огромный 12,3-дюймовый сенсорный экран.

Компания также планирует выпустить специальную комплектацию кроссовера под названием X-Line с верхними рейлингами, большими бамперами, боковыми накладками и расширителями для колесных арок. Данная модификация предназначена для поклонников езды по бездорожью. К сожалению, стоимость авто названа не была.

Вам может понравиться

АвтоВАЗ производит автомобили Lada без мультимедиа и мультируля из-за нехватки микрочипов

Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» принялся за производство «урезанных» версий моделей Lada Largus, XRay и Vesta из-за недостатка микрочипов. Речь идет о модификации Comfort Lite, в которой отсутствует система мультимедиа, многофункциональное рулевое
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 26 °C | город Мытищи: погода, 25 июня – переменная облачность, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Королев: погода, 25 июня – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 25 июня – небольшая облачность, до 31 °C | Армавир: погода, 25 июня – переменная облачность, до 28 °C |