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Китайские власти решили отклонить заявку от Соединенных Штатов на проведение научных опытов на борту космической станции «Тяньгун».

В информационном агентстве Baijiahao сообщили, что Китай пригласил поучаствовать в научных работах на станции семнадцать стран, включая РФ. Ей также позволили интегрировать со станцией собственный модуль или занять один из имеющихся отсеков. Американцам при этом отказали, так как они не соответствуют заданным стандартам.

По мнению экспертов, КНР отказала США, так как ранее американские власти не позволяли китайским космонавтам участвовать в международной миссии на МКС. Сейчас же Поднебесная является единственным государством в мире, обладающим собственной орбитальной станцией. Они также напоминают, что американцы в 2025 году собираются отказаться от использования МКС.

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