Южнокорейский автопроизводитель Kia наконец-то показал внешний дизайн и интерьер модели Sportage следующей генерации, продажи которой стартуют в конце текущего года.

Отмечается, что внешний вид новинки разрабатывался дизайнерами из нескольких студий компании, находящихся в ФРГ, КНР, Соединенных Штатах и Южной Корее. Радиаторная решетка теперь тянется по всей ширине передней части авто, а ее рисунок состоит из четких геометрических фигур. Задние фонари стали значительно тоньше, а между ними размещен новый логотип марки.

Для кроссовера был сразу же представлен вариант X-Line, имеющий немного другие бампера, рейлингы и боковые молдинги. Салон автомобиля тоже значительно изменился в сравнении с предыдущим поколением. Передняя панель стала изогнутой – на ней расположились дисплеи приборной доски и системы мультимедиа. Стоимость нового Sportage все еще неизвестна.