Полная зарядка и разрядка смартфонов, планшетов и других гаджетов существенно сокращает срок службы литий-ионных аккумуляторов, рассказал представитель Инфраструктурного центра EnergyNet Борис Бокарев. Его рекомендации передает агентство «РИА Новости».

Эксперт пояснил, что каждый аккумулятор рассчитан на 300–500 циклов заряда-разряда, после чего он начинает работать некорректно и подлежит замене. Причем один цикл – это как раз зарядка до 100 процентов и разрядка до нуля. Если устройство не заряжать полностью, то количество таких циклов автоматически увеличивается, а ресурс АКБ продлевается.

Также Бокарев заявил, что советы производителей сразу после покупки разрядить смартфон полностью и потом зарядить до 100 процентов никак не влияет на калибровку и срок эксплуатации батареи. По словам специалиста – это не более, чем маркетинговый прием.

Эксперт отметил, что опасаться оставлять смартфон подключенным на ночь к зарядному устройству не нужно. Все современные аппараты оснащены контроллером питания, который автоматически блокирует подачу тока, если устройство полностью зарядилось.