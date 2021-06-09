Хакеры группировки Babuk продают исходные коды игр The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 по 10 000 долларов США. Архивы уже появились на сайте злоумышленников, но они защищены паролем, снять который можно только после перевода средств.

Исходные коды попали в руки хакеров после взлома серверов польской студии CD Projekt RED. Их приобретение откроет для пользователей новые возможности. К примеру, они смогут вносить изменения в код и тем самым модернизировать игры. На специализированном форуме Resetera сообщается, что это влечет за собой некоторые риски. К примеру, польская студия может привлечь к ответственности авторов обновленных видеоигр за нарушение авторских прав.

Кроме исходных кодов, хакеры выставили на продажу наборы средств разработки для игровых приставок от Nintendo, Sony и Microsoft. Также они сообщили о скором запуске сайта, на котором будут публиковаться все взломы независимых группировок хакеров.