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Группа исследователей из Шотландии считает, что падение кометы, произошедшее 13 000 лет назад, повлияло на развитие земной цивилизации.

Согласно их словам, на планету рухнули фрагменты космического объекта. Это привело к серии мощных взрывов, которые с большой вероятностью повлияли на климат Земли. Человечество в тот период времени лишь недавно начало основывать постоянные поселения, перейдя от охоты и собирательства к скотоводству и фермерству.

В основном люди жили на территории современных Ирака, Ливана и Египта. Изменения в климате не могли не повлиять на их образ жизни. Поэтому ученые уверены, что человеческая цивилизация изменилась из-за удара кометы. Однако на данный момент времени они не могут сказать, какие именно изменения произошли.

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