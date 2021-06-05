Билл Нельсон, руководитель НАСА, отметил, что практически сразу же после начала работы на новой должности он решил внимательно изучить инциденты с НЛО, подтвержденные ранее Пентагоном.

Согласно его словам, он не верит в то, что пришельцы посещают планету, так как знал бы об этом. Однако глава NASA признался, что нельзя полностью исключать вероятность их возможного визита на Землю. Нельсон также прокомментировал подтвержденные случаи появления НЛО в небе, отметив, что они пока не знают, идет ли речь об инопланетных кораблях или земных технологиях. Неизвестны также их намерения.

Поэтому в NASA хотят найти ответы на данные вопросы. Однако позднее Джеки МакГиннесс, представитель агентства, отметил, что пока не было дано никаких указаний по формированию рабочей группы для изучения происшествий с НЛО. Нельсон лишь порекомендовал сотрудникам заняться данным вопросом.