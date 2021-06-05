читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Билл Нельсон, руководитель НАСА, отметил, что практически сразу же после начала работы на новой должности он решил внимательно изучить инциденты с НЛО, подтвержденные ранее Пентагоном.

Согласно его словам, он не верит в то, что пришельцы посещают планету, так как знал бы об этом. Однако глава NASA признался, что нельзя полностью исключать вероятность их возможного визита на Землю. Нельсон также прокомментировал подтвержденные случаи появления НЛО в небе, отметив, что они пока не знают, идет ли речь об инопланетных кораблях или земных технологиях. Неизвестны также их намерения.

Поэтому в NASA хотят найти ответы на данные вопросы. Однако позднее Джеки МакГиннесс, представитель агентства, отметил, что пока не было дано никаких указаний по формированию рабочей группы для изучения происшествий с НЛО. Нельсон лишь порекомендовал сотрудникам заняться данным вопросом.

Вам может понравиться

“Роскосмос” намерен сделать ракету-носитель для полетов на Луну многоразовой

Ракета-носитель, которая разрабатывается «Роскосмосом» для полетов на Луну, вполне может стать многоразовой. Такой вывод сделали эксперты агентства «РИА Новости», которые проанализировали информацию о государственных закупках корпорации. Так, сверхтяжелую ракету планируется

Россия обвинила США в намерении взять под контроль околоземное космическое пространство

Действия Соединенных Штатов в космосе – это «ползучая экспансия», которая ставит перед собой цель захватить орбиту Земли, заявил заместитель постпреда РФ в ООН Андрей Белоусов. По его мнению, США тщательно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |