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Россия и Китай создают спутники-истребители с оружием направленной энергии, чтобы не пустить США в космос, заявил американский генерал Джон Реймонд. Глава космических сил Соединенных Штатов обвинил Пекин и Москву в том, что они непонятно зачем хотят получить такие же преимуществами, которыми обладает в космосе Вашингтон.

Спутники-истребители, по словам Реймонда, Россия с Китаем будут задействовать, чтобы подавлять американские космические аппараты, используемые для навигации и связи, ослеплять и оглушать их пучками направленной энергии. Кроме того, РФ использует еще и кибероружие, чтобы не пустить американцев в космос.

На предыдущее такое заявление пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочитает мир и сотрудничество с Соединенными Штатами и другими странами. Он отметил, что высказывания о спутниках-истребителях и прочем оружии в космосе не имеют под собой никаких оснований. Также Песков выразил надежду, что США не станет жертвой русофобии.

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