Темная материя, которую невозможно обнаружить, уходит из-под наблюдения благодаря помощи неких «таинственных сил», которые существуют в четвертом измерении. Такое предположение сделали ученые Калифорнийского университета, которые попытались описать эти самые силы с использованием математического подхода.

Они рассказали, что темная материя не поддается обнаружению по той простой причине, что не испускает и не излучает свет. Однако она может находиться в четвертом измерении, где ее можно увидеть.

«Наблюдаемая Вселенная имеет три измерения. Мы предполагаем, что может быть четвертое измерение, о котором “знают” только темные силы. Дополнительное измерение может объяснить, почему темная материя так хорошо скрывается от наших попыток изучить ее в лаборатории», — заявляет руководитель исследования Филип Танедо.

По его словам, «темные силы», которые скрываются в четвертом измерении, обеспечивают взаимодействие между собой частиц темной материи. Благодаря этому они «перестают вести себя как частицы» и становятся абсолютно невидимыми, из-за чего и ускользают от наблюдения.