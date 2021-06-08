Британским исследователям удалось обнаружить связь между развитием депрессии и нарушениями циркадных ритмов человека.

Оказалось, что если не прислушиваться к собственным биоритмам, то вероятность появления депрессивных расстройств значительно возрастает. В ходе проведенного исследования специалисты определили, что у «жаворонков» реже возникают проблемы психического характера, чем у «сов», так как мир в основном подстроен под их режим дня.

Речь идет о рабочем графике, который зачастую идет вразрез индивидуальным потребностям многих людей. К примеру, «совы» не должны начинать работать в девять часов утра. Эксперты отмечают, что если адаптировать график работы под циркадный ритм, то можно значительно улучшить психологическое состояние человека.