Пандемия коронавируса застала человечество врасплох и унесла миллионы жизней на всей планете. Но одновременно с этим она стала предостережением для всей цивилизации и открыла уникальные возможности для предотвращения вспышек еще более заразных и смертоносных заболеваний.

Глава Международного комитета спасения Дэвид Милибэнд уверен, что человечество обязательно должно воспользоваться шансом защититься от более страшных пандемий, которые вполне возможны уже в недалеком будущем. Для этого оно должно уже сейчас начинать предпринимать глобальные профилактические меры. Единственная возможность предотвратить смертоносные заболевания – объединение усилий всех государств и согласованные их действия.

Возвращение к «нормальной жизни» — ошибка

Милибэнд отмечает, что сегодня практически все страны мира предпринимают усилия по прекращению распространения коронавирусной инфекции лишь для того, чтобы «вернуться к нормальной жизни». Однако как бы они не старались, как раньше уже не будет никогда.

Богатые страны, по словам эксперта, в ближайшие годы способны победить коронавирус и уменьшить заболеваемость до минимума. Но если они на этом остановятся, то Covid просто превратится в «пандемию для бедных». Болезнь вряд ли куда-то исчезнет из стран третьего мира. Она станет тем же, чем сейчас являются ВИЧ и туберкулез.

Однако если с этими заболеваниями мир научился успешно бороться, то коронавирусная инфекция еще не изучена до конца. Поэтому после многочисленных мутаций в бедных и обездоленных странах она вполне способна вернуться и нанести еще более смертоносный удар по человеческой цивилизации.

Реагирование на пандемию: кто оказался среди худших

Дэвид Милибэнд, а также экс-президент известной организации «Врачи без границ» Джоан Лю в настоящий момент входят в специальную международную группу, созданную ВОЗ специально для противодействия пандемиям. Она призвана обеспечить готовность мирового сообщества к новым подобным испытаниям.

Чтобы разработать способы противостояния возможным вспышкам смертельных заболеваний, эксперты группы первым делом проанализировали действия разных стран в ответ на пандемию коронавируса. И пришли к нескольким интересным выводам.

Так, к худшим семи государствам специалисты отнесли не только Бразилию, которая «проворонила» превращение отдельных случаев заболевания в полномасштабную эпидемию, но и Соединенные Штаты. Последние, к примеру, слишком затянули введение ограничительных мер и пытались до последнего не верить в очевидные факты. Из-за чего количество смертей превзошло все разумные пределы.

Эксперты сравнивают США с Тайванем, который моментально отреагировал на появление первых случаев заражения и запустил мощную антикоронавирусную кампанию. В итоге на острове жертвами пандемии стал всего 361 человек, в то время как в одном только американском штате Нью-Йорк Covid-19 выкосил 20 тысяч жителей.

Как не допустить реванша

Именно поэтому в случае появления очередного вируса человечество должно действовать грамотно и слаженно. Милибэнд перечисляет те меры, которые помогут защититься от новой пандемии.

Первый шаг на пути к этому – создание в каждой стране Совета по глобальным угрозам, возглавляемого лично президентом, а не Минздравом или специально назначенными чиновниками.

Второй шаг – выделение средств на готовность мирового сообщества к новой пандемии. По мнению Милибэнда, достаточно увеличить финансирование не больше, чем на 5-10 миллиардов долларов ежегодно. Но обязательно необходимо оставить возможность увеличения сразу в десять или более раз в экстренной ситуации. То есть, в случае появления вспышек какого-либо заболевания.

Третий и четвертый шаги – это расширение и укрепление ВОЗ, а также создание специальных платформ, которые будут изучать вирусы и иные патогены, одновременно разрабатывая вакцины против них.

Эксперты уверены, что если главы государств будут относиться к угрозе новой смертельной пандемии так же серьезно, как к примеру, к угрозе масштабной аварии на атомной электростанции или к опасным химических выбросам, способным в считанные дни уничтожить целые города, то ни коронавирусу, ни каким либо другим патогенам больше не удастся застать врасплох человеческую цивилизацию.