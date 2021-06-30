Британские пользователи в комментариях под статьей информагентства Express о вошедшем в черноморскую акваторию голландском фрегате посоветовали Нидерландам не провоцировать РФ.

Ранее появилась информация, что боевой корабль нидерландских ВМС отправился в сторону Керченского пролива. На его перехват Россия направила несколько Су-24 и Су-30. После этого фрегат сменил свой курс. В Минобороны Нидерландов при этом обвинили российские вооруженные силы в «имитации удара» по их судну.

Один из комментаторов отметил, что в следующий раз «русские обязательно предупредят о том, что отправят корабль на дно». Еще один пользователь заявил, что нидерландцы, скорее всего, планировали спровоцировать Россию, как это раньше сделал британский Defender, но, как только «русский медведь зарычал», они не посмели пересекать границу.