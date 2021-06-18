Эксперты Саутгемптонского университета нашли способ повысить эффективность лечения туберкулеза. Они заявили, что их методика дает пациентам возможность гораздо быстрее забыть о болезни и начать жить нормальной жизнью.

По словам ученых, в зависимости от тяжести заболевания его лечение длится от 6 до 18 месяцев. В подавляющем большинстве случаев пациентам прописывают антибактериальные препараты, которые дают крайне медленный эффект.

Чтобы понять, почему так происходит, специалисты провели серию экспериментов и обнаружили 7 генов, которые помогают болезни разрушать легочные ткани и клетки. Новая методика лечения, по их словам, должна подавлять деятельность этих генов.

На основании результатов исследований ученые разработали препараты, которые повышают эффективность лечебных мероприятий. Эти лекарства в сочетании с антибиотиками дают быстрый эффект и позволяют избавиться от туберкулеза всего за пару месяцев. Но точные сроки зависят от состояния пациента.

