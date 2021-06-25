Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» принялся за производство «урезанных» версий моделей Lada Largus, XRay и Vesta из-за недостатка микрочипов.

Речь идет о модификации Comfort Lite, в которой отсутствует система мультимедиа, многофункциональное рулевое колесо и круиз-контроль. Без данных опций автомобили стоят всего на 10 000 – 13 000 рублей дешевле стандартных комплектаций. Официальные дилеры отмечают, что авто с вышеуказанными функциями придется ждать как минимум 2 месяца, причем их цена вполне может измениться в сторону увеличения.

«Урезанные» версии машин уже находятся на складах дилеров. Некоторые покупатели соглашаются получить подобные авто, не желая больше ждать, а другие решают продлить сроки ожидания. Многие автомобилисты после приобретения подобных автомобилей просто устанавливают другую магнитолу с сенсорным экраном.