Соединенные Штаты продолжают развивать многодоменные военные технологии, которые позволят атаковать потенциального противника на море, на суше и в воздухе одновременно. На днях ВС США продемонстрировали на видео, как это все будет работать в реальности. Для этой цели была использована AML – многодоменная пусковая установка, способная осуществлять управление нанесением ударов по врагу.

На видеозаписи показана концепция работы AML. На кадрах хорошо видно, как пусковую установку вместе с двумя реактивными системами залпового огня HIMARS на остров в Тихом океане доставляет транспортный самолет C-130 «Геркулес».

Вооружение тут же разворачивается на заданных позициях, причем одна из РСЗО управляется расчетом, а вторах – автоматикой. Сперва осуществляется пуск ракеты PrSM для уничтожения боевого корабля потенциального противника, а затем наносится удар по вражеской системе противовоздушной обороне. Все это выполняется под строгим контролем AML. Сразу же после нанесения ударов боевые системы возвращаются в самолет, который поднимается в небо и прорывается на следующий остров, который защищался уже уничтоженной ПВО.

По словам американского генерала Джона Раферти, AML управляет всем процессом целиком. Начиная с развертывания боевых систем и заканчивая их переброской с места на место.

Многодоменная пусковая установка совместима со всеми видами боеприпасов, которые используются в комплексах HIMARS. В ходе демонстрации использовались ракеты PrSM, которые сейчас находятся в стадии разработки, но вместо них с тем же успехом можно было применить стандартные снаряды для РСЗО.

Раферти рассказал, что AML избавляет военнослужащих от необходимости выполнять целый ряд действий по развертыванию и наведению реактивных систем. Это весьма актуально, так как в реальном бою подобные мероприятия под жестким огнем противника может стоит бойцам жизни.

Генерал также сообщает, что в настоящий момент существует лишь прототип AML, на разработку которого было затрачено около десяти миллионов долларов. Но демонстрация возможностей системы позволит уже в следующем году полностью доработать ее концепцию и выйти на новый уровень, продолжая испытания и совершенствуя технологические решения. Уже через несколько лет можно рассчитывать на полную готовность системы, которая полностью изменит представление о ведении боевых действий.