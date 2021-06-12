Американский аквалангист побывал в пасти огромного кита, но сумел каким-то чудом выбраться на свободу. При этом он даже не получил ни единого серьезного повреждения.

Сам 56-летний Майкл Пакард рассказал, что утром в пятницу погрузился под воду, чтобы наловить лобстеров в Атлантическом океане неподалеку от населенного пункта Провинстаун.

«Неожиданно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мышц во рту», – сообщил сам аквалангист.

Паккард даже подумал, что попался в зубы акулы, но никаких зубов нащупать в полной темноте не удалось. Поэтому мужчина сделал вывод, что оказался в пасти кита.

Он сразу же начал активное движение, причиняя огромному животному дискомфорт. Из-за этого кит в буквальном смысле слова выплюнул его на поверхность океана. Напарник Паккарда доставил его в больницу, однако никаких серьезных травм и повреждений медики не нашли. Поэтому уже через несколько часов аквалангист отправился домой.