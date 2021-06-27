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Американская разведка представила новый отчет по UAP – неопознанным воздушным явлениям. Эта аббревиатура недавно сменила всем привычную UFO, так как было решено, что загадочные объекты в небе могут быть никакими не объектами а явлениями. В докладе разведки, изученном журналистами Sina и переведенном порталом Discover 24, упоминается пять ключевых причин, по которым возникают UAP.

Среди этих пяти вариантов упоминаются атмосферные явления, какие-либо помехи в воздушном пространстве, американские проекты, неизвестные миру технологии других государств, а также «другие» причины. Под которые при желании можно замаскировать что угодно.

Неопознанные летающие объекты во время UAP встречаются достаточно часто, заявляют разведчики в своем отчете. Иногда их можно увидеть даже невооруженным глазом, однако в подавляющем большинстве случаев они выявляются гидролокаторами или радарами, инфракрасными или фотоэлектрическими системами, прицельными приспособлениями для различных видов оружия.

С помощью таких датчиков было обнаружено более 80 явлений, о которых рассказывается в публикации. Военнослужащие несколько раз видели появляющуюся и исчезающую сферу, объекты в виде пирамид и прочие объекты.

В 18 случаях очевидцы обратили внимание на странности в движении НЛО. Они либо зависали на одном месте на некоторое время, либо мчались с огромной скоростью, которая недоступна для всех существующих на земле аппаратов и технологий. Также некоторые явления причудливо маневрировали в воздушном пространстве.

Еще одна странность заключается в исходящем от отдельных объектов радиочастотном излучении, однако исследователи решили пока оставить эту тему и списали ее на сбои в работе собственного оборудования.

«Другие причины», которые отметили разведчики, пока являются совершенно непознанной сферой. Поэтому для раскрытия темы необходимы дополнительные исследования. Которые обязательно будут проведены. Но об их результатах специалисты отчитаются уже в следующем году.

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