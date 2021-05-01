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В городе Чехов, расположенном в Подмосковье, жильцы многоквартирного дома, находящегося на улице Дружбы, решили заколотить окна «нехорошей квартиры».

Местные жители отмечают, что примерно десять лет назад данные апартаменты были покинуты официальными собственниками. В результате они превратились в пристанище для асоциальных личностей, которые стали устраивать в них шумные застолья, мешая людям спать. В заброшенное жилье также начали все чаще пробираться дети.

Жильцы дома неоднократно жаловались на данную проблему коммунальщикам, правоохранителям и чиновникам, однако устранить ее так и не удалось. По этой причине они решили самостоятельно решить ее, попросту заколотив все окна с использованием досок и деревянных панелей.

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