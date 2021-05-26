Команда исследователей из ФРГ определила, что муравьи, инфицированные ленточным червем, зачастую живут намного дольше своих здоровых собратьев.

Биологи отмечают, что паразит способен увеличить продолжительность жизни обычных рабочих, в результате чего они живут почти так же долго, как королевы. По-видимому, это связано с испускаемыми ленточным червем феромонами, вынуждающими других муравьев ухаживать за инфицированными.

К такому выводу специалисты пришли после изучения 58 колоний муравьев на протяжении 3-х лет. При этом отмечается, что взаимодействие между зараженными и здоровыми насекомыми мало чем отличалось от обычных отношений между муравьями.