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Китайская компания Xiaomi разработала технологию HyperCharge, позволяющую зарядить аккумулятор смартфона до 100-процентного уровня всего за 8 минут. Для этой цели производитель выпустит зарядные устройства с мощностью 200 Ватт.

Помимо этих ЗУ технология предполагает использование еще и беспроводной зарядки, мощность которой составляет 120Вт. Она позволит восстанавливать уровень заряда мобильного девайса всего за 15 минут без подключения к электрической сети.

Представители Xiaomi сообщают, что в настоящий момент реализована только технология сверхбыстрой зарядки смартфонов. В сами устройства ее интегрируют не раньше следующего года.

Ранее сообщалось, что 200Вт – это лишь сумма всех режимов, поддерживаемых технологией HyperCharge. Однако в ходе демонстрации зарядки представители компании заявили, что суммарная мощность составляет 320 Ватт.

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