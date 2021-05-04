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Вчера, 3 мая, украинские вооруженные силы, как минимум, два раза нанесли удары по территории ЛНР, использовав для этого гранатометы и минометы.

Отмечается, что войска Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, введенный в Донбассе в рамках минских договоренностей. При этом указывается, что 2 мая перемирие между сторонами конфликта не нарушалось. На данный момент времени представители особых служб проводят оценку нанесенного ущерба и подсчитывают количество пострадавших.

В СМИ сообщают, что ранее украинские военнослужащие открыли огонь по населенному пункту Саханка, расположенному в южной части ДНР. Согласно предварительным сведениям, они выпустили по нему не менее пятнадцати 120-миллиметровых мин.

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