Портал Avia.Pro со ссылкой на анонимные источники рассказал о применении ВС Украины американских ракет на Донбассе. Стоит сразу упомянуть о том, что данная информация не нашла официального подтверждения, поэтому для получения каких-либо подробностей необходимо дождаться заявлений от украинской стороны.

Источники портала утверждают, что ракетный удар был нанесен по населенному пункту Красный партизан, что фактически располагается на окраине Донецка. Сообщается, что в ходе минометного обстрела ВСУ как минимум один раз атаковали поселок ракетой TOW. Такие комплексы на Украину поставляют Соединенные Штаты.

Эксперты отмечают, что это только первое использование данного комплекса на Донбассе. Также они предполагают, что управление пуском ракеты осуществлялось натовскими инструкторами, так как украинские военные не могли так быстро освоить недавно полученную ракетную установку.