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Группа датских физиков отметила, что в самом начале Большого взрыва Вселенная находилась в жидком состоянии.

Исследователи отмечают, что примерно 14 миллиардов лет назад произошел переход Вселенной от плотного и горячего состояния к радиальному расширению, приведшему к формированию звезд и планет. Однако данный процесс все еще детально не изучен, поэтому специалисты из Дании решили тщательнее исследовать кварк-глюонную плазму, являющуюся единственной материей, которая существовала в первую микросекунду вышеуказанного перехода.

После проведения нескольких экспериментов в большом адронном коллайдере физики обнаружили, что в этот короткий период времени данная материя в плане своей структуры и свойств больше походила на жидкость, чем на газ, так как у нее постоянно менялась форма.

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